Quer ser mais honesto? Coloque um urso de peluche na sua secretária

Sabia que ter um urso de peluche na sua secretária o ajuda a ser mais honesto e a adotar comportamentos mais éticos? A conclusão é de um estudo elaborado por Sreedhari Desai, uma investigadora norte-americana.

"As pessoas comportam-se melhor na presença de objetos relacionados com a infância, como ursos de peluche, mesmo que não estejam especialmente felizes”, revelou a investigadora à TSF, acrescentando que nos estudos desenvolvidos, quando os voluntários estão perto de brinquedos ou a ver desenhos animados a percentagem de batoteiros desce cerca de 20%”.

O facto de em várias culturas as crianças serem “descritas como flores ou anjos" e a infância estar associada à inocência faz com que, "quando somos expostos a objetos relacionados com a infância, eles podem ativar-nos, inconscientemente, um sentimento de bondade. E não é apenas a presença de uma criança que nos faz sentir isso, é a ideia associada à criança”, completa.