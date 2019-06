SEF desmantela rede europeia por tráfico de seres humanos

O Serviço de Estrangeiros e Fonteiras (SEF) desmantelou esta terça-feira uma rede europeia indiciada pelo crime de tráfico de seres humanos, associação criminosa, lenocínio agravado e branqueamento de capitais. Foram detidos oito estrangeiros de um grupo criminoso que explorava mulheres sexualmente. Os suspeitos foram detidos em Aveiro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo e Gafanha da Nazaré.

Na operação “El Pibe”, o SEF executou oito mandados de detenção e realizou 12 buscas domiciliárias e 12 buscas a viaturas, tendo apreendido seis veículos, ouro, jóias, dinheiro e documentos falsos, sendo que durante a operação, foram efetuadas buscas a duas agências de transferência de dinheiro e a uma agência de viagens.

Este grupo - que operava não só em Portugal, mas em outros países de União Europeia -, aproveitava-se da vulnerabilidade das vítimas, muitas vezes, em famílias desestruturadas, com baixos rendimentos económicos e com baixa autoestima, com episódios de violência doméstica e consumo de álcool e estupefacientes.

As vítimas, todas mulheres, não exerciam a prática da prostituição de livre vontade, “sendo a isso obrigadas e privadas da sua dignidade humana”, segundo informa o SEF, acrescentando que “eram utilizadas como objetos para ganhar dinheiro, por forma a pagar dívidas e ‘comissões’ impostas pelo líder da associação criminosa, violando sem escrúpulos a sua dignidade humana, sendo assim consideradas e tratadas como ‘coisas’ ou ‘objetos’ que proporcionam avultados proventos financeiros”, conforme apuraram já as investigações do SEF, urante meio ano.

“Por não possuírem um suporte familiar e não terem relações seguras, os exploradores aproveitavam estas fragilidades para aumentar os seus poderes de persuasão, manipulação e intimidação”, explica ainda o SEF.

A investigação do SEF começou em dezembro do ano passado, tendo sido conduzida em articulação com a Europol, de forma a garantir um combate transnacional a este fenómeno. Na operação “El Pibe” participaram 110 elementos da carreira de inspeção e fiscalização SEF, analistas da Europol e elementos das autoridades congéneres de países da União Europeia, contando com a colaboração de elementos da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Vítima, para garantir proteção e apoio psicológico às cerca de 20 mulheres sinalizadas.

Os detidos serão entregues hoje ao Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em Lisboa, onde ficarão detidos até serem presentes às autoridades judiciais para realizar o primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.