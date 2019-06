Temperaturas continuam a diminuir esta quarta-feira

Depois de vários dias de calor as temperaturas continuam a descer.

Esta quarta-feira volta a ficar marcada pela descida de temperatura. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, espera-se aguaceiros nas regiões Norte e Centro, especialmente na região do litoral, até ao fim da manhã.

A previsão aponta ainda para períodos de céu muito nublado na região Sul.

Segundo o IPMA, a temperatura máxima vai variar entre os 26 graus, em Faro, e os 13 graus, na Guarda. A temperatura mínima vai atingir os 14 graus no distrito de Faro e os 5 graus na Guarda.