Gémeos de CR7 estão de parabéns mas jogador não pode celebrar a data em família

Os filhos de Cristiano Ronaldo Eva e Mateo celebram esta quarta-feira o seu segundo aniversário. No entanto, o jogador não vai poder celebrar a data com a família em Itália, visto ter jogo marcada pela selecção nacional para as 19h45 no Estádio do Dragão, no Porto.

Ronaldo utilizou a sua conta de Instagram para partilhar uma fotografia das crianças e lamentar a sua ausência. “Sejam sempre muito felizes. Amo-vos muito!”, escreveu.

A mãe do jogador, Dolores Aveiro assinalou a data com a partilha de quatro fotografias das crianças. “Hoje é um dia especial, os meus meninos fazem 2 aninhos” escreveu na publicação. Dolores disse que estará juntos dos netos para celebrar o dia, logo espera-se que que viaje para Itália ainda hoje.

Eva e Mateo nasceram com recurso a uma barriga de aluguer, tal com o irmão mais velho - Cristianinho, de oito anos. Alana Martina, de um ano, é a filha mais nova do jogador fruto da sua relação com Georgina Rodríguez.