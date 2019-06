Fernanda Serrano confirma divórcio de Pedro Miguel Ramos

A atriz Fernanda Serrano pôs fim aos rumores de crise no casamento e confirmou, esta quarta-feira, em comunicado, o seu divórcio com o empresário Pedro Miguel Ramos, com quem estava há mais de 16 anos, tendo o casal quatro filhos em comum.

"Olá a todos. Venho por este meio, comunicar a minha separação e divórcio de Pedro Miguel Ramos, pessoa com quem partilhei 16 anos de vida e daí resultaram quatro maravilhosos e saudáveis filhos. Por entendermos que esta seria a melhor solução para a nossa família neste momento, decidimos dar este passo. Nunca é uma decisão fácil, nem feliz. Mas a possível e necessária", informou a atriz, de 45 anos.

"Para proteção e resguardo de quem mais merece, os nossos filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, agradeço que respeitem esta nossa fase delicada. A privacidade a todos nós assiste e agora, mais que nunca, faremos uso dela. Espero que entendam e respeitem. Um abraço a todos e bom trabalho", acrescentou.

A atriz e o empresário casaram em 2004 e nestes anos foram várias as vezes que circularam rumores de uma crise na relação, mais recentemente esses rumores intensificaram-se, em especial depois de o lançamento do livro de Fernanda Serrano ‘Viva a Vida’ não ter contado com a presença de Pedro Miguel Ramos.

Fernanda Serrano já tem sido fotografada sem aliança e alguns órgãos de comunicação adiantam que o casal já não partilha casa.