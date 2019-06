Vem aí a depressão "Miguel" e traz vento e chuva forte a partir desta quinta-feira

A depressão ‘Miguel’ chega esta quinta-feira a Portugal e traz vento e chuva forte.

Segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citado pela agência Lusa, Portugal Continental será afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte na sequência da depressão que se encontra centrada a nordeste no arquipélago dos Açores e em deslocamento para leste-sueste, em direção à Galiza.

"Associada a esta depressão, está uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, e que deverá aproximar-se do território do continente a partir da manhã de quinta-feira", explica o IPMA.

Assim, a previsão aponta para a ocorrência de precipitação, sobretudo nas regiões Norte e Centro, que poderá ser por vezes forte na região do Minho durante a tarde.

É ainda esperado vento forte nas regiões Norte e Centro, com rajadas até 80 quilómetros por hora e até 95 quilómetros por hora (km/hora) nas terras altas. No Minho, as rajadas de vento podem atingir valores da ordem de 95/100 km/h durante a tarde.

O IPMA alerta ainda para a agitação marítima forte.