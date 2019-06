Vídeo mostra maca com mulher ferida a girar descontroladamente em resgate de helicóptero

Um helicóptero foi chamado para socorrer uma mulher, de 74 anos, que caiu durante uma caminhada em Piestwa Peak, no Arizona, Estados Unidos, e o vídeo do resgate está já a tornar-se viral.

No momento em que a maca foi içada para o helicóptero com a mulher, que tinha sofrido lesões na cara e na cabeça, começou a girar de forma descontrolada.

As imagens, captadas pela estação televisiva KNCV-TV, mostram a maca a girar a uma grande velocidade durante vários segundos. Apenas algum tempo depois é que a vítima acabou por ser colocada na aeronave e transportada para o hospital.

Além de ter sofrido tonturas e náuseas devido ao incidente, o estado de saúde da mulher não se agravou.

Na causa do problema está a turbulência do helicóptero. Embora este seja um fenómeno raro, as tripulações de resgate estão preparadas para lidar com o mesmo.