Jane Fonda revela que sofreu um esgotamento quando estava a filmar a série ‘Grace and Frankie’

Série já conta com cinco temporadas

Jane Fonda, atriz que participa na produção da Netflix 'Grace and Frankie', revelou que sofreu um esgotamento enquanto estava a filmar a primeira temporada da série.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz falou da forma como a série afetou o seu estado mental e revelou que demorou algum tempo até saber como se poderia relacionar com a personagem e com a série.

“Tive um esgotamento durante a primeira temporada e descobri que foi por causa do primeiro episódio em que os nossos maridos nos dizem que nos vão deixar depois de 40 anos para se casarem com outra pessoa. Isso desencadeou o sentimento de abandono”, disse, acrescentando que essa situação foi um “grande gatilho” e que não tinha noção de que uma personagem numa série de comédia poderia desencadear algo tão profundo.

No entanto, reconheceu que esse conhecimento a permitiu “amar” a personagem.

A série da Netflix estreou em 2015 e já conta com cinco temporadas.