Militar do Exército sujeito a transplante de fígado já teve alta médica

O militar do Exército que foi sujeito a um transplante de fígado já recebeu alta hospitalar do hospital Curry Cabral, em Lisboa.

De acordo com fonte do Exército, citada pelo Correio da Manhã, David Leal, de 23 anos, está a recuperar bem.

As razões que levaram à falência total do fígado de jovem estão ainda por confirmar e as análises feitas aos 140 elementos que frequentam o mesmo curso não acusaram nada que justificasse a doença súbita, escreve o Correio da Manhã.

Recorde-se que David Leal sentiu-se mal durante uma prova em Santa Margarida da Coutada, distrito de Santarém. As primeiras informações davam conta que o militar havia sofrido um golpe de calor, hipótese que posteriormente foi colocada de parte.