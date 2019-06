Procura de carros elétricos cresce 129% no último ano

“A aposta ou preferência pelos elétricos é já mais do que apenas uma tendência. A sociedade está cada vez mais preocupada com as questões ambientais e isto tem consequências em todos os setores de atividade", diz o estudo do Standvirtual.

A procura de carros elétricos cresceu 129% no último ano. Os dados foram avançados por um estudo do Standvirtual e indica ainda que o número de anúncios publicados também passou de 70 em abril de 2018 para 176 no mesmo mês de 2019, tendo a média de dias em que estes se mantiveram ativos de 74 para 35 no site de anúncios classificados automóvel que conta com 1,4 milhões de utilizadores mensais e cerca de 40.000 anúncios ativos.

“A aposta ou preferência pelos elétricos é já mais do que apenas uma tendência. A sociedade está cada vez mais preocupada com as questões ambientais e isto tem consequências em todos os setores de atividade. Existia uma ideia generalizada de que podia ser assim, mas a realidade dos números não deixa qualquer dúvida. O mercado está a mudar e é fundamental que todos os players envolvidos tenham essa noção”, considera Miguel Lucas, Head of Business do Standvirtual.

A procura destes modelos, nos períodos já indicados, também registou um crescimento assinalável: Tesla Mode S – 81%; Renault Zoe – 138%; BMW i3 – 172%; Nissan Leaf – 78%; e Smart ForTwo – 75%.

“A relevância do Standvirtual no panorama nacional obriga-nos a contribuir positivamente com insights realmente úteis não apenas para os nossos clientes como também para a generalidade do mercado. Somos líderes, uma referência, e é nesse sentido que de ora em diante divulgaremos regularmente este tipo de informações para que os interessados possam estar a par das principais evoluções do setor”, conclui Miguel Lucas.