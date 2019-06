Liga das Nações. Pepe falha final

O central do FC Porto lesionou-se no jogo das meias-finais, frente à Suíça

Pepe é carta fora do baralho nas contas de Fernando Santos para a final da Liga das Nações, que a seleção nacional disputará este domingo. O central do FC Porto caiu mal na sequência de um canto, na segunda parte da meia-final desta quarta-feira com a Suíça, e acabou mesmo por ser substituído por José Fonte.

No fim da partida, Fernando Santos revelou que o atleta estava "a fazer exames no hospital" e que se encontrava em dúvida para o jogo da final. Esta quinta-feira, ficou certo que Pepe tem uma lesão no braço direito impeditiva de alinhar no domingo, na final que oporá Portugal ao vencedor do embate entre Holanda e Inglaterra, que se joga esta noite.

Deverá ser, assim, José Fonte a fazer dupla de centrais com Rúben Dias no jogo decisivo, até porque estes foram os únicos três defesas do eixo chamados por Fernando Santos. Há ainda Danilo, que pode fazer a função e que, depois de ter cumprido castigo no jogo das meias-finais, está já à disposição do selecionador.