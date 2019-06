“Lisboa é muito medieval e parece um sítio onde o tempo parou", diz Madonna

Madonna mudou-se para Portugal em 2017, mas nem tudo tem sido um ‘mar de rosas’ na estadia da artista. Em entrevista à revista do jornal New York Times, a rainha da Pop revelou que sente “solidão” no país.

Na entrevista que serviu sobretudo para falar sobre o seu novo álbum, ‘Madame X’, Madonna foi questionada se na origem da sua “solidão” não estaria o facto de viver num castelo – termo que foi rapidamente corrigido pela artista.

“Não nos vamos entusiasmar. Eu não vivi em nenhum castelo”, disse, deixando depois a sua opinião sobre Lisboa.

“É muito medieval e parece um sítio onde o tempo parou, de certa forma, e parece muito fechado”, explicou.

Embora considere que a capital portuguesa tem uma “ vibração cool”, Madonna considera que se sentiu “muitas vezes fora do ambiente” porque estava a viver com os filhos. Além de jogar FIFA, a cantora diz que dividia o seu tempo apenas com a escola dos filhos.

“Era o FIFA, a escola dos meus filhos e pronto (...) Queria mesmo fazer amigos”, confessou.

No entanto, a afirmação surpreende quem se lembra de Madonna a cantar com Dino d’Santiago, Fábia Rebordão e Celeste Rodrigues, que morreu em agosto do ano passado.