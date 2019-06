Homem tentou forçar filha de 14 anos a casar na Trofa

Um homem foi detido na Trofa, distrito do Porto, por suspeitas dos crimes de casamento forçado agravado, violência doméstica e tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, citado pelo Correio da Manhã, os factos remontam ao início deste ano.

Segundo a mesma nota, o homem, de 36 anos, "com recurso a violência física reiterada, tentou o casamento forçado de uma das filhas, então com 14 anos, com um jovem da mesma etnia também menor, levando aquela a fugir da residência de família e a receber acolhimento institucional".

O suspeito foi também indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, devido ao facto de ter na sua posse droga aquando da detenção.

O homem é desempregado e tem registo policial por crimes graves com diversas condenações, escreve o Correio da Manhã.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.