Supremo tribunal recusa libertação de Mustafá

Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, vai continuar em prisão preventiva, depois de o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferir esta quinta-feira o pedido do líder da ‘Juve Leo’ de libertação imediata – habeas corpus.

Recorde-se que o tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ordenou a medida de coação de prisão preventiva para Mustafá no âmbito do processo do ataque à Academia de Alcochete. A defesa do arguido considerou a medida “ilegal” e, na última semana, avançou com um pedido de libertação imediata.

Nuno Mendes entregou-se às autoridades no passado dia 17 de maio, quando se apresentou no posto para cumprir a medida de coação a que estava obrigado.