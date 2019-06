Liga das Nações. Holanda enfrenta Portugal no domingo

As duas seleções medem forças no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Holanda e Inglaterra jogaram, esta quinta-feira, para determinar quem jogará contra a seleção portuguesa no próximo domingo. Isto é, quem terá um lugar na final da Liga das Nações. Se os ingleses tentaram ultrapassar as expetativas e melhorar o desempenho, os holandeses contaram com juventude e força.

O onze da Holanda era composto por Cillessen; Blind, Van Dijk, De Ligt, Dumfries; Wijnaldum, De Jong, De Roon; Babel, Bergwijn e Depay. Já o onze inglês, contou com Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Delph, Barkley, Rice; Sterling, Sancho e Rashford.

Aos 3', Sancho atirou para a cabeça de Rashford. A defesa holandesa cortou para canto e, aos nove minutos, Bergwijn rematou para as mãos de Pickford. Dois minutos depois, Depay avançou para a baliza adversária mas a defesa inglesa cortou-lhe o lance. Aos 21 minutos, Depay conseguiu rematar mas Pickford defendeu sem dificuldade. Volvidos três minutos, houve grande penalidade para Inglaterra no entanto, aos 31', Rashford assinalou o primeiro golo britânico. Aos 43', Dumfries recebeu um cartão amarelo.

Inaugurou-se a segunda parte da partida e o relógio marcava os 46 minutos quando Kane substituiu Rushford. Aos 55', Depay voltou a rematar mas não goleou. Pelos 61', Lingard entrou e Sancho saiu. Aos 70', foi a altura de Inglaterra substituir Babel e Roon por Promes e Van de Beek. Três minutos depois, Lingt marcou golo e, assim, houve empate. 77' e Delph saiu para Henderson entrar. Aos 83', Lingard marcou. Aos 89', iniciaram-se os sete minutos de compensação.

Pelos 97', Promes marcou o segundo golo holandês. Aos 105', iniciou-se o intervalo no prolongamento e, um minuto depois, Rice saiu e entrou Dele Alli. Pelos 108', Van de Beek recebeu um cartão amarelo. Aos 115 minutos, Promes marcou o seu segundo golo, ou seja, o terceiro para os Países Baixos, que saíram vitoriosos.