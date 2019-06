Tensão entre Bloco e Governo marca debate quinzenal

O debate quinzenal ficou marcado pela tensão entre o Governo e o Bloco de Esquerda por causa da Lei de Bases da Saúde. Catarina Martins lamentou que o PS insista nas Parcerias Público Privadas (PPP) na Saúde. “Porque é que insiste o PS em deixar a porta aberta a um negócio que se provou ser ruinoso para o Estado e perigoso para os utentes?”, questionou a coordenadora do BE.

O primeiro-ministro defendeu que de nada serve uma Lei de Bases da Saúde “a prazo” ou que se possa transformar “num conflito institucional”. Para António Costa, é necessário que a nova lei seja para “as próximas décadas, qualquer que seja a maioria que os portugueses escolham”.

Jerónimo de Sousa também criticou as parcerias com os privados. “São os doentes de Braga empurrados para o Porto quando o tratamento custa muito dinheiro e não está no contrato, os doentes de Cascais que vão às urgências e, em vez de serem tratados pelos problemas que têm, são utilizados de forma desumana para dourar estatísticas e cobrar mais dinheiro ao Estado ou os doentes de Vila Franca de Xira que são internados em refeitórios e casas de banho”, elencou o secretário-geral do PCP, no debate quinzenal com o primeiro-ministro.