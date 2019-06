Lisboa é das cidades mais poluídas da Europa

Lisboa foi considerada a cidade com mais tráfego de navios de cruzeiro no ano de 2017 e é a sexta cidade portuária da Europa com mais emissões poluentes, segundo um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, apresentado pela agência Lusa.

Espanha, Itália e Grécia partilham o pódio dos países mais expostos à poluição gerada pelos navios de cruzeiro, seguidos de França e Noruega. Em sexto lugar encontra-se Portugal, onde a cidade mais afetada é a capital.

De acordo com a Federação, os países que se encontram entre os primeiros lugares devem-no em grande parte à elevada taxa turística, no entanto, a falta de rigorosidade sobre o enxofre marítimo também permite que os navios de cruzeiro utilizem o combustível mais poluente ao viajar para estes destinos,

A associação Zero afirma, em comunicado, que “as emissões dos navios de cruzeiro na costa portuguesa foram 86 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula em Portugal" e o óxito de azoto dos navios de cruzeiro na cidade de Lisboa "emitiram quase o equivalente a “um quinto dos 374 mil veículos de passageiros que circulam na cidade”

A Zero defende que a Europa deve implementar rapidamente um regulamento para aplicar em todos os portos europeus e com planos para se atingirem limites de emissão zero nos navios, visto as emissões de gases poluentes aumentar a possibilidade de desenvolver doenças cardiorrespirtatórias e “contribuem para a acidificação em ambientes terrestres e aquáticos”.