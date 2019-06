Mulher abandonada por cuidadora morreu esta segunda-feira

Depois de vários dias a sentir um cheiro intenso a urina nas escadas do prédio, os vizinhos começaram a estranhar a situação. Além disse, a vizinha Joaquina Amador, uma idosa de 94 anos nunca mais tinha aparecido na janela da sua casa. Quando foram ver se Joaquina estava bem, a mulher encontrava-se desnutrida e abandonada em casa, segundo declarações dadas ao Jornal de Notícias.

Francisca Bravo, a vizinha que encontrou Joaquina diz que a cama onde a idosa dormia encontrava-se “toda molhada e cheia de dejetos” descreve. A cunhada da vítima afirma que o frigorífico se encontrava vazio.

A família de Joaquina tinha contratado uma cuidadora para tratar da mulher, no entanto, depois de Joaquina colocar todos os seus bens em seu nome, a mulher desapareceu. Depois de encontrada, no passado dia 16 de maio a mulher foi enviada para o hospital para receber cuidados médicos e acabou por falecer esta segunda-feira no hospital de Évora.