Megaoperação da GNR faz apreensões recorde de droga

Uma megaoperação da GNR alcançou apreensões recorde de droga, cerca de 182 mil doses nos distritos de Aveiro e do Porto. Foram realizadas 18 detenções e levadas a cabo 63 buscas durante as últimas horas, por mais de duas centenas de militares da GNR.

Durante a operação foram apreendidos cerca de 90 quilos de haxixe (182 mil doses), 123 doses de liamba, 39 doses de cocaína, anfetaminas e MDMA, para além de 54 telemóveis e 29.285 euros em dinheiro. 16 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 47 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes nos distritos de Aveiro e Porto.

O Comando Territorial de Aveiro, da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal do seu Destacamento de Santa Maria da Feira, “na sequência de uma investigação que durou cerca de dois anos, foi possível apurar que os suspeitos faziam parte de uma rede criminosa organizada que se dedicava ao tráfico de droga, utilizando estabelecimentos comerciais para armazenamento e venda do produto estupefaciente”, segundo referiu o Gabinete de Imprensa da Guarda Nacional Republicana.

Foi ainda apreendido material relacionado com a atividade criminosa, entre o qual 12 viaturas ligeiras, dois motociclos, oito balanças, quatro armas de fogo de calibres .12 e 6,35mm, três soqueiras e dois bastões.

Na operação foram cumpridos 63 mandados, dos quais,13 mandados de detenção, 36 em residências, 14 em veículos e sete em estabelecimentos comerciais, sendo que houve doze homens e uma mulher detidos na sequência de mandados de detenção, os outros quatros homens e uma mulher foram detidos em flagrante delito durante as buscas.

Os detidos, quatro deles com antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de estupefacientes, serão presentes esta sexta-feira aos Tribunais de Santa Maria da Feira e de Estarreja, segundo referiu o comandante do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira da GNR, capitão Tiago Augusto.

Esta operação foi desenvolvida nos distritos de Aveiro e Porto, nomeadamente nos concelhos de Estarreja, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Gaia, tendo sido empenhados 225 militares da GNR dos Comandos Territoriais da GNR de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Viseu e da Unidade de Intervenção, contando ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.