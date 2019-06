Uma avaria no radar secundário do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, está a causar constrangimentos nas chegadas e partidas de aviões, esta sexta-feira de manhã, tendo já havido cancelamentos, avança o Jornal de Notícias.

"Existem restrições de controlo do tráfego aéreo no Porto assegurado pela NAV Portugal", sem especificar qual o problema no aeroporto, confirmou fonte da ANA ao mesmo jornal.