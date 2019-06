Itália. Paulo Fonseca vai ser o novo treinador da Roma

Paulo Fonseca vai ser o próximo treinador da Roma. A equipa italiana, que terminou a última temporada no sexto lugar da Serie A (e que por isso irá disputar a Liga Europa em 2019/20), já chegou a acordo com o Shakhtar Donetsk, depositando dois milhões de euros nos cofres do clube ucraniano.

Este montante, refira-se, foi o acordado entre o Shakhtar e o técnico português de 46 anos, como "prémio" pelos três campeonatos, três taças e uma Supertaça conquistados pelo clube nas três temporadas em que foi orientado por Paulo Fonseca. À sua espera, o antigo treinador de FC Porto, Braga e Paços de Ferreira, entre outros, terá um contrato de três anos, que deverá ser formalizado na próxima segunda-feira.

A Roma, recorde-se, foi orientada na época agora finda por Eusebio di Francesco até março e depois por Claudio Ranieri, tendo sido desde logo explicado que o veterano técnico italiano não seguiria no clube para a nova temporada. Oportunidade de ouro para Paulo Fonseca, que além dos troféus conquistados na Ucrânia tem ainda no palmarés uma Taça de Portugal, vencida ao comando do Braga em 2015/16, e uma Supertaça, alcançada em 2013 no FC Porto.