Mulher em estado crítico após “acidente aquático” na Costa da Caparica

Uma mulher de 75 anos teve um “acidente aquático” na Costa da Caparica, segundo disse fonte do INEM ao Notícias ao Minuto.

A vítima foi levada para o Hospital Garcia da Orta e está em estado crítico.

O alerta da ocorrência grave, foi dado pelas 13h53. No local estiveram presente os Bombeiros de Cacilhas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) com elementos do INEM.

Não se sabem ainda pormenores sobre o estado da vítima nem há certezas sobre o que ocorreu.