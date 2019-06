Sporting. Adversário do Troféu Cinco Violinos será o Valência

O encontro terá lugar no dia 28 de julho, no Estádio de Alvalade

Já é conhecido o adversário do Sporting no Troféu Cinco Violinos, competição inaugurada em 2012 e que serve de homenagem ao famoso quinteto leonino composto por José Travassos, Jesus Correia, Manuel Vasques, Albano e Peyroteo. Será o Valência, onde atua Gonçalo Guedes, o opositor dos leões, numa partida a disputar no dia 28 de julho no Estádio de Alvalade.

O anúncio foi feito pelo clube verde-e-branco através das redes sociais, numa publicação onde são elencados todos os jogos já agendados para a pré-temporada. A partida com o Valência, até agora, é a única que os leões têm marcada para o seu terreno, destacando-se o encontro frente ao campeão europeu Liverpool quatro dias antes no Estádio Yankee, nos Estados Unidos.

O Sporting inicia a pré-temporada já no próximo dia 27, partindo depois para um estágio na Suíça, onde defrontará o Rapperswill, clube treinado pelo português Pedro Silva e que desceu esta época à terceira divisão suíça, e o St. Gallen, que ficou em sexto no primeiro escalão. Depois, já na Bélgica, enfrentará o Club Brugge, vice-campeão esta temporada.