Homem admite ser pedófilo durante telefonema

Malcolm Barnard, de 49 anos, parecia ser um britânico normal. A trabalhar numa empresa de construção de vedações, a Charfleets Fencing Ltd em Essex, era considerado um “indivíduo de bom caráter” por familiares e amigos. Contudo, a sua faceta obscura foi descoberta pelo grupo Secret Whispers UK (Sussurros Secretos, em português), conhecido por perseguir abusadores sexuais de menores.

De acordo com o The Sun, os membros do grupo anteriormente referido confrontaram o homem acerca de “fotografias indecentes” que havia enviado a adolescentes. A verdade é que o indivíduo admitiu ter incitado uma rapariga de 13 anos a masturbar-se e uma de 14 a ver filmes pornográficos. O Secret Whispers UK descobriu os factos criminosos porque criou personagens fictícias, fazendo-se passar por menores, para cativar Barnard.

No dia em que Barnard foi confrontado com aquilo que havia feito, foi também obrigado a telefonar ao chefe, “Kev”. No decorrer da conversa, é possível ouvir o inglês dizer que arruinou a vida e que irá para a cadeia. Aliás, chega mesmo a pedir desculpa por não ir trabalhar naquele dia mas, posteriormente, explica que não voltará a prestar serviços à empresa porque conversou com crianças no âmbito de uma “brincadeira inocente”.

O homem, que tem namorada, admitiu em tribunal que cometeu os crimes de que é acusado. A juíza Samantha Cohen, do tribunal de Basildon, decidiu que a sentença será divulgada a 4 de julho para que um “relatório seja preparado”, explicando ao suspeito que não poderá contactar crianças com idades inferiores a 18 anos sem a supervisão de adultos.

“Fiz a pior coisa de sempre. Vais odiar-me. Toda a gente me vai odiar. A minha vida está acabada” diz Barnard antes de desligar a chamada que foi divulgada nas redes sociais.