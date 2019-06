Bebé com um mês de vida morre depois de a mãe o levar para uma discoteca

Um bebé com um mês de vida morreu no passado março, em New Quay, no Reino Unido, devido a neglicência por parte da sua mãe, segundo a BBC. Marina Tilby, de 26 anos decidiu levar o seu filho Darian a sair à noite consigo para uma discoteca. Essa acabou por ser a última noite do recém-nascido.

A mulher foi vista a mandar o bebé ao ar, várias vezes durante a noite, e no final, quando se dirigia para casa levou dois homens que conheceu nessa mesma noite para a autocaravana onde vivia com a irma. Na manhã seguinte, Darian foi encontrado sem vida ao lado da mãe, depois desta ter adormecido por cima dele.

A irma de Marina e tia da criança tentou despertar várias vezes a mãe do bebé quando reparou que Darian nao mostrava sinais de vida e tinha sangue na boca, mas esta estava "demasiado bêbeda" para acordar, segundo declarações dadas em tribunal. Darian acabou por morrer no hospital.

A promotora Catherine Richards disse que a causa da morte do bebé foi Marina ter adormecido em cima dele, o que causou um ataque cardíaco a Darian, no entanto, o juiz afirmou ser impossível comprovar que esta tenha sido a causa da morte a 100% e que pode ter sido outra situaçao a originar a morte do filho de Marina.

O advogado da mãe, Dyfed Thomas, disse em tribunal que Marina foi diagnosticada com depressão desde a sua morte e que "sofreu claramente" com o sucedido. "Ela deseja expressar ao tribunal, o pai do bebé e à sua própria família o seu próprio remorso e sentimento de culpa daquela noite", disse ele. "A dor dela vai enchê-la pela ausência do seu filho durante o resto dos seus dias."