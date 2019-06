NBA. Raptors a uma vitória de festejar o título (com vídeo)

O conjunto de Toronto ganhou o segundo jogo no recinto dos Golden State Warriors

Mais uma noite incrível para os Toronto Raptors: 92-105 no recinto dos Golden State Warriors e o terceiro triunfo em quatro jogos na finalíssima da NBA - segundo em Oakland. O conjunto de Toronto está agora a apenas uma vitória de celebrar a inédita conquista do campeonato de basquetebol mais mediático do mundo.

Mais uma vez, Kawhi Leonard foi o elemento em maior destaque nos Raptors. O extremo de 27 anos somou 36 pontos, contribuindo decisivamente para a terceira derrota dos bicampeões em título em quatro partidas - apesar dos 28 pontos de Klay Thompson e dos 27 de Stephen Curry. Os Warriors, que contaram com os regressos de Klay Thompson e Kevon Looney, até entraram bem na partida, mas permitiram a reviravolta na segunda parte, tendo mesmo chegado a ver-se adeptos a abandonar o pavilhão antes do final da partida.

Só por uma vez na história da NBA uma equipa conseguiu virar um 3x1: aconteceu em 2015/16, com os Cleveland Cavaliers diante... dos Warriors. O jogo cinco, com Curry e companhia obrigados a vencer, está agendado para a madrugada de terça-feira, a partir das duas horas, em Toronto.