Vítor Pascoal favorito no Rali Alto Tâmega

O piloto Vítor Pascoal, que venceu já recentemente o Rali de Montelongo, em Fafe, é um dos favoritos ao pódio no Rali Alto Tâmega, a disputar este fim de semana em Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, na região transmontana, com tradições automobilísticas.

“Temos apenas 50 quilómetros feitos com o carro e também não conheço o Rali Alto Tâmega, por isso é difícil estabelecer para já objetivos em termos de resultado”, afirmou Vítor Pascoal sobre o seu novo Porsche 991 GT3 Cup, navegado por Pedro Alves. “Tivemos um pequeno problema físico, a poucos dias da prova, mas espero que isso não nos condicione demasiado durante o rali, por isso vamos tentar acumular o máximo de pontos possível para o campeonato logo nesta primeira prova, tentar dar espetáculo para o público e maximizar o retorno dos nossos patrocinadores”, referiu o piloto.

Nesta prova, o piloto duriense inicia a época do Campeonato de Portugal de Ralis GT no asfalto do Rali Alto Tâmega, prova que o piloto do Baião Rally Team nunca disputou, mas onde vai querer lutar por um resultado de destaque, segundo salientou Vítor Pascoal.