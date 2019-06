Festival em Braga prova que aviação não é só para elites

Mais de três mil entusiastas compareceram na segunda edição do evento

A segunda edição do Prio Aerocamping de Braga, organizado anualmente no último fim de semana de maio ou no primeiro de junho pelo clube de aeronáutica Céu Listrado, reuniu este sábado mais de três mil entusiastas, provando assim que “a aviação não é só para elites”, segundo afirmou o porta-voz daquela organização, André Almeida.

"Qualquer pessoa se pode tornar sócio, tem apenas uma simbólica quota de associado de 30 euros por ano enquanto os pilotos pagam 60 euros por ano”, explicou ao Sol o mesmo responsável, referindo que “qualquer associado, mesmo sem nunca ter andado de avião, pode voar ao lado de um piloto, para além de desfrutar do convívio no hangar do clube”, que desde a primeira hora é cedido pelo grupo empresarial JC Group, sediado em Braga.

A Aeródromo Municipal de Palmeira, em Braga, teve dezenas de pilotos a executar várias acrobacias perante o público, com 40 aeronaves que chegaram pelo ar para participar na edição deste ano, enquanto no aerocamping foram 140 inscritos, totalizando mais de 30 tendas que ficaram já no aeródromo durante esta madrugada até à manhã deste domingo.

"Este ano está a ser um sucesso que supera as expectativas, muito graças ao festival aéreo gratuito que é um grande ponto de atração”, sublinha o responsável, destacando ainda a participação dos associados e o patrocínio da petrolífera Prio, que se associou ao evento. “O clube já foi fundado em 2017, mas só nos últimos dois anos é que teve um crescimento mais acelerado, e fruto disso os eventos foram acontecendo, porque a rede de contactos aumentou e a entrada da Prio surge desse dinamismo”, destaca André Almeida, tendo, no entanto, acrescentando que “o sangue novo que entrou no clube produziu também efeito”.