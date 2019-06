Motoristas de pesados da CML. Advogado cria mais um novo sindicato

O advogado que ficou conhecido do grande público por ter liderado a greve, que parou o país há pouco mais de um mês, dos motoristas de matérias perigosas está a criar um novo sindicato. Desta vez, a nova entidade sindical está a ser criada por Pedro Pardal Henriques entre os motoristas de pesados da Câmara Municipal de Lisboa (incluindo condutores de camiões de recolha de lixo).Recorde-se que o Pedro Pardal Henriques esteve na base da criação do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas - no ano passado (2018) -, tendo assumido o cargo de vice-presidente a convite do seu cunhado, presidente do sindicato em causa, Francisco São Bento. Confrontado pelo SOL, Pedro Pardal Henriques confirmou estar a trabalhar na criação de um «sindicato de motoristas da rodoviária de Lisboa».

Já o Grande Oriente Lusitano, através de fonte próxima do grão-mestre Fernando Lima, desmentiu qualquer envolvimento da instituição em movimentos sindicais e negou veementemente qualquer apoio à atividade sindical desenvolvida por Pedro Pardal Henriques, um dos participantes no recente jantar de solidariedade promovido pelo GOL a favor do Instituto de Apoio à Criança.