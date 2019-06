Liga das Nações. Inglaterra bate Suíça nos penáltis e acaba em terceiro

Conjunto britânico fica com o último lugar do pódio ao vencer por 6-5 no desempate por grandes penalidades, depois do 0-0 no tempo regulamentar

Está encontrado o terceiro classificado da primeira edição da Liga das Nações: a Inglaterra bateu a Suíça por 6-5, no desempate por grandes penalidades (0-0 no fim dos 120 minutos regulamentares), em jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e fica com o último lugar do pódio.

Os ingleses, derrotados nas meias-finais por 3-1 (após prolongamento) frente à Holanda, tiveram sempre sinal mais e chegaram mesmo a marcar, aos 84', mas o árbitro, com ajuda do VAR, anulou o tento de Callum Wilson, considerando ter havido falta do recém-entrado avançado do Bournemouth.

No desempate por grandes penalidades, todos os atletas britânicos marcaram (Maguire, Barkley, Sancho, Sterling, o guardião Pickford e o ex-sportinguista Dier); da Suíça, Zuber, Xhaka, Akanji, Mbabo e Schar marcaram, mas Pickford defendeu o sexto penálti, de Drmic, confirmando assim o triunfo inglês. De realçar que o benfiquista Seferovic foi titular na Suíça, saindo no prolongamento (113').