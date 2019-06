CAN. Mali tem a participação em risco

Desorganização que se vive no futebol do país justifica ameaça da FIFA

O Mali tem em risco a participação na Taça de África das Nações (CAN), que começa daqui a 12 dias no Egito. A informação foi transmitida neste sábado pelo diretor regional da FIFA para as associações-membro e de desenvolvimento da África e das Caraíbas, Véron Mosengo-Omba, ao primeiro-ministro do país africano, Boubou Cissé, e ao ministro da Juventude e do Desporto, Arouna Modibo Touré.

E tudo devido à crise que se regista no futebol maliano nos últimos anos - o principal campeonato está interrompido desde novembro de 2017. Neste sentido, a Assembleia-Geral marcada para o próximo sábado, dia 15, pode revelar-se decisiva para a participação – ou não – do Mali na CAN. "A mensagem da FIFA e da CAF é clara: caso a Assembleia-Geral marcada para o próximo sábado seja sabotada por algumas pessoas, a FIFA vai assumir as suas responsabilidades. Existirão sanções contra o futebol maliano, inclusive para com a Federação, com a sua suspensão das competições da FIFA e até mesmo da próxima CAN, no Egito, de 21 de junho a 19 de julho", referiu Mosengo-Omba.

O Mali, que costuma ter nos seus selecionados Marega, do FC Porto, Diaby, do Sporting, e Sacko, do Vitória de Guimarães, integra o grupo E da CAN, juntamente com Tunísia, Mauritânia e Angola. Tem como objetivo passar a fase de grupos, o que não consegue desde 2013, quando terminou no terceiro lugar.