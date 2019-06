Torneio de Toulon. México é o melhor segundo, Portugal eliminado

A jovem seleção portuguesa terminou no segundo posto do grupo A, com seis pontos. Os mexicanos fizeram sete no grupo C

A seleção nacional de sub-19 foi este domingo eliminada do Torneio de Toulon, dois dias depois de ter feito o último jogo na prova. Portugal terminou no segundo lugar do grupo A, com seis pontos em três jogos, e dependia do resultado do jogo entre o México e a China para saber se seria o melhor segundo, que segue para as meias-finais com os vencedores dos três grupos.

Os mexicanos, que entraram para esta ronda com quatro pontos, acabaram mesmo por vencer (1-0), subindo assim aos sete pontos e alcançando o estatuto de melhor segundo classificado entre os três grupos. Paolo Yrizar, aos 60 minutos, fez o golo que valeu a qualificação ao México e afastou Portugal e França - os gauleses terminaram no segundo lugar do grupo B, com os mesmos seis pontos dos portugueses, mas com diferença negativa no saldo de golos: 4-5 contra 4-3.

O México junta-se assim ao Japão, Brasil e Irlanda, ao Brasil e ao Japão, vencedores dos respetivos grupos. Em prova continuam assim três jogadores com ligações ao futebol português, todos brasileiros: Wendel, do Sporting, e Lucas Fernandes e Bruno Tabata, do Portimonense.