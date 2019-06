O jogo que ocorreu no passado domingo teve um final pacífico entre ingleses e suíços em Guimarães. O jogo foi ganho pelos britânicos por um golo de diferença, decidido em grandes penalidades, da Liga das Nações da UEFA.

O jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, terminou num clima de festa com a população da cidade-berço dirigindo-se para a Estação da CP de Guimarães, onde iam entrando sucessivamente para os comboios especiais e diretos que os conduziram à Estação de Campanhã para ver o jogo Portugal-Suíça no Estádio do Dragão ou nos ecrãs, da cidade invicta.

A PSP, o INEM e diversas corporações de bombeiros, quer de Guimarães, quer do Porto, tendo o esquema policial, muito versátil e flexível, permitido controlar as movimentações dos adeptos das quatro equipas, sendo os comboios escoltados permanente pelas forças da Unidade Especial de Polícia (Corpo de Intervenção), da Polícia de Segurança Pública.