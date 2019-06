Atriz de NCIS Pauley Perrette acusa Mark Harmon de agressão

Depois de ter sido questionada pelos fãs durante dois anos, a atriz Pauley Perrette da série NCIS decidiu finalmente confessar o porquê da sua saída em 2017, na passada sexta-feira.

A artista utilizou a sua conta oficial de twitter para acusar o ator Mark Harmon de agressão e de o culpabilizar pela sua saída. "NÃO, EU NÃO VOU VOLTAR! NUNCA" escreveu na rede social.

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You’ll love it!#HappyPlace Love y’all!