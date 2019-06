Juliana Paes está em Portugal

A atriz brasileira Juliana Paes está atualmente em Portugal, na ilha da Madeira a gravar uma nova campanha publicitária. À chegada, Paes não resistiu e tirou uma fotografia com a estátua dedicada ao jogador, Cristiano Ronaldo e publicou-a na sua conta de instagram.

As gravações para o anúncio decorreram durante o passado domingo e esta segunda-feira no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no Hotel Belmond Reid’s Palace e em algumas ruas do centro da cidade do Funchal.