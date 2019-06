Marquês. Ivo Rosa quer repetir depoimentos de Salgado

Ivo Rosa continua a pôr em causa o que fora decidido pelo colega Carlos Alexandre. O juiz que conduz a instrução da Operação Marquês decidiu que dois depoimentos de Ricardo Salgado, prestados no caso Monte Branco e no inquérito do Universo BES, não podem servir como prova no caso que tem José Sócrates como principal arguido.

Salgado vai depor a 8 de Julho

Segundo o Público é por considerar que os depoimentos já prestados em outros inquéritos não são válidos para o caso Marquês que Ivo Rosa decidiu chamar o antigo presidente do BES para depor no dia 8 de julho às 14h.

Contrato fictício com Zeinal bava

As declarações de Ricardo Salgado que Ivo Rosa considera agora serem inválidas para a Operação Marquês, serviam de base à acusação, que considera ter sido feito um alegado contrato fictício, assinado entre o saco azul do GES e Zeinal Bava, com o objetivo de justificar o recebimento por parte deste último de mais de 25 milhões de euros entre 2007 e 2011.

O mesmo jornal, lembra que para a investigação estava em causa o pagamento de luvas por parte de Salgado, com o objetivo de que Bava, enquanto administrador da telefónica portuguesa, agisse nos interesses do Grupo Espírito Santo.