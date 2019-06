Legislativas. PS quer contributo de cidadãos para programa

O Partido Socialista quer contar com o contributo de todos os cidadãos interessados para desenvolver o seu programa eleitoral para as legislativas. As opiniões e propostas deverão ser recolhidas através da Internet, avança o Público.

No momento em que começarem as convenções temáticas do partido, dia 15 de junho, o PS irá publicar online o projecto de programa referente ao tema do último encontro, para que os portugueses possam examinar e enviar as seus contributos ou ideias de alterações.