Adeptos do FC Porto manifestam-se em frente ao Palácio da Justiça

Em causa está a condenação da SAD do FC Porto no caso dos emails do Benfica.

Cerca de duas centenas de adeptos do FC Porto manifestaram-se na tarde desta segunda-feira em frente ao Palácio da Justiça, no Porto, contra a condenação da SAD portista no caso dos emails do Benfica.

O protesto aconteceu depois de a SAD dos dragões, bem como alguns dirigentes do clube, terem sido condenados em tribunal ao pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica pela divulgação de trocas de emails internos no Porto Canal.

Entretanto, a SAD do FC Porto decidiu recorrer da decisão.