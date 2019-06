Cultura

11 de junho 2019

Morreu o cantador ao desafio Zé Cachadinha

O popular cantador ao desafio Zé Cachadinha morreu esta segunda-feira, na sua terra, em Ponte de Lima, do distrito de Viana do Castelo, no Alto Minho, sendo considerado maior artista de sempre naquela arte musical, candidata a Património Universal da Humanidade.