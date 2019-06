Morreu histórico do PCP Ruben de Carvalho

O dirigente comunista e organizador da Festa do Avante! Ruben de Carvalho morreu aos 74 anos, na madrugada desta terça-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O jornalista Ruben de Carvalho foi deputado à Assembleia da República eleito pelo distrito de Setúbal e vereador da Câmara Municipal de Lisboa.

O comunista foi chefe de redação da Vida Mundial, redator coordenador de O Século e chefe de redação do semanário Avante!, a partir da primeira edição do jornal, em abril de 1974, e até junho de 1995, tendo assumido ainda funções de diretor na rádio local "Telefonia de Lisboa".

O histórico comunista foi e membro das ‘comissões juvenis de apoio’ à candidatura do General Humberto Delgado, chefe de gabinete do Ministro Sem Pasta, Francisco Pereira de Moura, no I Governo Provisório após o 25 de Abril de 1974, e deputado à Assembleia da República.