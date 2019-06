Rafael Miguel, ator das Chiquititas assassinado pelo pai da namorada

Os pais do ator também foram mortos na casa da namorada de Rafael.

O ator brasileiro, Rafael Miguel foi assassinado na passada segunda-feira em São Paulo. Rafael e os pais tinham marcado um encontro com Isabela Tibcherani, a namorada do rapaz para conversar sobre a relação de ambos. A dada altura, o pai de Isabela terá entrado na casa e assassinado os três.

As autoridades brasileiras acreditam que Paulo Cupertino Matias terá agido por ciúmes do namorado da filha. Isabela usou o Facebook para fazer uma declaração ao jovem. "E ontem a gente se reencontrou, depois de meses, apenas sonhando com esse momento, contando os segundos, os dias. E aconteceu. O melhor dia das nossas vidas", escreveu esta madrugada.