Charlotte Marie Pomeline Casiraghi sempre foi uma das figuras da ‘nobreza’ que mais atenções despertou, atendendo à sua beleza e à forma de vida despreocupada, rompendo com alguns estereótipos ligados ao seu meio. A mãe, a princesa Carolina, também nunca foi propriamente uma princesa de porcelana, e os seus casos amorosos fizeram correr muita tinta, tendo sido namorada de grandes playboys, além de continuar a recusar-se dar o divórcio ao príncipe Hannover. Charlotte, pode dizer-se, está entre a mãe e a tia Stéphanie, no que diz respeito à rebeldia. Charlotte é fruto do segundo casamento de Carolina do Mónaco com o empresário italiano, Stefano Casiraghi, que morreu quando a filha tinha quatro anos, num acidente de barco.

A atenção sobre a sobrinha do príncipe Alberto - que sucedeu ao pai Rainier III - não é algo recente. Desde a adolescência que a jovem começou a chamar à atenção dos media, não só pela sua beleza - que muitos comparam à da mãe e da avó, a atriz famosa Grace Kelly - mas também pelas suas escolhas irreverentes. A decisão de Carolina do Mónaco, de não atribuir um título nobiliárquico aquando o nascimento dos seus três filhos, permitiu que Charlotte vivesse uma vida mais independente e ‘normal’, ao contrário de outras personagens da vida monárquica que tem obrigações para com o principado. «Não sou uma princesa. A minha mãe é, eu não. Sou sobrinha do chefe de Estado. E, com este estatuto, tenho alguns deveres representativos, nada muito restritivo ou excecional», explicou a jovem em entrevista à Vogue francesa, em 2011.

O jornalismo, a moda e o hipismo Desde cedo que a filha da princesa admitiu sempre ter tentado evitar tornar-se uma socialite, mas a sua presença em desfiles de moda e festas de famosos impossibilitaram que esta ficasse fora do radar dos media.

Formou-se em Filosofia na Universidade de Sorbonne, em Paris e logo depois de terminar a licenciatura mostrou vontade de trabalhar no mundo dos media. Em 2007 teve oportunidade de estagiar na revista semanal do jornal britânico The Independent e trabalhar na editora, Pierre Laffont em Paris. No ano de 2009, Charlotte escreveu e editou vários artigos sobre moda, arte e fotografia para a revista Above mas acabou por abandonar o cargo para se tornar uma das fundadoras da revista Ever Manifesto que tinha como objetivo principal chamar à atenção da população para as consequências negativas que a indústria da moda tem no meio ambiente. Uma ambientalista avançada para o seu tempo.

Além da paixão pelo mundo do jornalismo, a neta de Grace Kelly é vista como um ícone da moda, tendo participado em várias campanhas para diversas marcas de luxo como a Chanel, Louis Vuitton e Gucci, da qual ainda é atualmente embaixadora de hipismo. Em todos os torneios em que participa, Charlotte utiliza roupas da marca Gucci, desenhadas especialmente para si.

Desde pequena que Charlotte pratica hipismo e já participou em dezenas de provas de saltos e dressage, inclusive em Portugal, no Concurso de Saltos Internacional (CSI EStoril), em Cascais, no ano de 2009.

Além da sua beleza, o esforço da sobrinha do príncipe Alberto para manter a sua vida um mistério tornou-a ainda mais interessante para os media que, ao longo dos anos, têm-se esforçado para partilhar o máximo possível da sua vida privada, especialmente sobre a sua vida amorosa que se mostrou bastante polémica.

Aos 18 anos, a jovem viveu um romance com o empresário belga, Felix Winckler que conheceu enquanto estudava em Paris, mas três anos depois a história terminou. Não muito tempo depois, o curador de arte anglo-brasileiro, Alex Dellal entrou na sua vida, tendo sido namorados até 2012.

Um dos romances mais polémicos jovem foi com o humorista francês Gad Elmaleh, que tinha 45 anos na altura, mais 14 anos que Charlotte. O casal acabou por ter um filho, Raphael, que tem cinco anos mas em 2015 cada um seguiu o seu caminho.

Depois do namoro com o produtor de cinema, Lamberto Sanfelice, Charlotte encontrou o amor ao lado do também produtor de cinema, Dimitri Rassam de 37 anos com quem casou no passado dia 1 de junho, no Palácio do Mónaco. Depois de três anos de namoro, Charlotte decidiu finalmente dizer o sim e subir ao altar, com o pai do seu segundo filho, Balthazar, que tem seis meses. Isto depois de muitos rumores de que a relação tinha terminado. Certo é que no fim de semana passado o mundo cor de rosa, e não só, não passou ao lado do casamento mais ‘in’ do principado do Mónaco.

*Texto editado por Vítor Rainho