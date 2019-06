Najila Trindade abandonada pela terceira vez pela defesa

Najila disse que o homem lhe roubou o tablet onde está uma gravação do segundo encontro da jovem com Neymar, que esta alega comprovar a agressão sexual de Neymar.

A mulher que acusa Neymar de violação não consegue encontrar um advogado que a queira defender até ao fim. Depois de José Edgar da Cunha e Yasmin Pastore Abdalla terem decidido não defender Najila, Danilo Garcia de Andrade, o terceiro advogado que a jovem de 26 anos contratou, decidiu também abandonar o caso esta segunda-feira.

Danilo disse, em entrevista à estação de televisão brasileira SBT, que Najila o acusou de invadir o seu apartamento, na quinta-feira, o que foi a gota da água para o advogado decidir não defender a jovem. Najila disse que o homem lhe roubou o tablet onde está uma gravação do segundo encontro da jovem com Neymar, que esta alega comprovar a agressão sexual de Neymar, afirmando que quando procurou pelo dispositivo desaparecido este se encontrava no escritório de Danilo.

O advogado disse ter falta da confiança na palavra da jovem devido às “situações estranhas” que tinham ocorrido. "A cliente tem uma postura totalmente contrária à ética, ao bom senso e à verdade neste caso, a respeito da invasão [do apartamento] e de o tablet estar na minha posse. Adorava que estivesse, porque em tese estará ali o vídeo que ela alega ter sete minutos, material esse que até hoje eu não tenho. Seria ótimo. Seria o primeiro a ver e a entregá-lo à Polícia. Porque eu acredito que, se houver ali alguma coisa relevante para reforçar a condição de vítima da senhora Najila, a cliente deveria usá-la e não reter a informação", disse Danilo Garcia de Andrade.