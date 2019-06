Homem acusado de abusar sexualmente de sobrinha de 14 anos

Um indivíduo de 33 anos, operador de máquinas industriais em Águeda, é suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de 14 anos. No entanto, de acordo com informação adiantada pela Polícia Judiciária, no site oficial, os abusos tiveram início dois anos antes, tendo-se mantido ao longo do tempo.

Os factos criminosos somente foram denunciados recentemente, sendo que foram investigados pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro. O alegado abusador, que está indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças e de atos sexuais com menores, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e está sujeito à medida de coação de proibição de contactos com a vítima.