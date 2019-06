Ministério Público abre inquérito a tarja exibida pelos 'Super Dragões' em jogo da última jornada

Claque do FC Porto pode incorrer no crime de difamação agravada

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito à tarja exposta pelos ‘Super Dragões’ no jogo frente ao Sporting, a contar para a última jornada do campeonato, avança o jornal Expresso.

Recorde-se que na tarja exibida figuravam vários árbitros, o primeiro-ministro António Costa e a juíza Ana Peres, responsável pelo caso E-Toupeira, vestidos com a camisola do Benfica. Na legenda lia-se ainda: “Campeões Nacionais 18/19”.

“Confirma-se a existência de um inquérito relacionado com a matéria, a correr termos no DIAP do Porto”, confirmou a Procuradoria-geral da República ao Expresso.

Segundo o mesmo jornal, a claque portista pode incorrer no crime de difamação agravada.