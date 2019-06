Polícia Marítima resgata 18 crianças na Grécia

A Polícia Marítima, que se encontra em missão na ilha de Lesbos, Grécia, resgatou na madrugada do passado dia 9, 38 migrantes sendo que dos quais 18 eram crianças, 9 mulheres e 11 homens. Todos os tripulantes do bote eram de nacionalidade afegã.

A equipa da Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima detetou, através da sua embarcação ‘Tejo, um bote. Após o resgate dos tripulantes os migrantes foram de imediato transportados para o porto de Skala Skamineas onde foram entregues às autoridades gregas.

Pode ler-se no site da Polícia Marítima que “A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.”.

Desde que as autoridades marítimas iniciaram esta missão em 2017 já foram contabilizadas cerca de 1985 vidas salvas pelos militares portugueses.

Segundo a Polícia Marítima as missão portuguesa só terminará em janeiro de 2020.