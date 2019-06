Desenho de cartonista português António origina o fim dos cartoons no New York Times

O jornal norte-americano, The New York Times decidiu terminar com a publicação de cartoons na edição internacional depois de um desenho do cartoonista português António ter sido considerado antissemita e ter gerado polémica entre os leitores.

O cartoon mostrava o presidente dos EUA, Donald Trump, com um kipá - símbolo judaico – e óculos escuros, a ser levado por um cão-guia com a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Depois do feedback negativo nas redes sociais, a direção do jornal lançou um comunicado oficial a anunciar ter rompido o contrato com a empresa de distribuição de “cartoons”, da qual fazia parte António Moreira Antunes, o português que fez o desenho.

Muitos dos leitores e cartunistas não concordaram com a decisão do jornal e lamentaram o fim dos cartoons. Plantu, um cartunista do jornal francês Le Monde e fundador da associação Cartooning for Peace, considerou que o jornal "se encolheu perante as redes sociais", lembrando que já antes o The New York Times tinha pedido desculpa pelo desenho do português António.

"É tão estúpido. É como se pedíssemos às crianças no Dia das Mães para pararem de fazer desenhos para suas mães", disse o cartoonista.



O autor do desenho que gerou o fim dos cartoons, António já tinha falado da "vulnerabilidade" do jornal. "Provavelmente, tem a ver com as suas linhas de financiamento. Não sei. É um espetáculo triste", lamentou António.