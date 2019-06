Lady Gaga reage aos comentários sobre romance com Bradley Cooper

Depois do anúncio do fim do casamento de Bradley Cooper com Irina Shayk, os fãs voltaram a comentar o possível romance com a cantora Lady Gaga.

A cantora decidiu reagir à polémica num concerto em Las Vegas e pediu aos fãs para pararem com os rumores sobre o envolvimento dos dois. "Mais uma coisa, sejam queridos ou vão-se f****".

Desde a estreia do filme, ‘Assim Nasce uma Estrela' protagonizado por ambos, que os rumores tem vindo a aumentar e a verdade é que tanto Gaga como Cooper puseram um fim aos seus casamentos.