França vai ser a capital da cultura portuguesa em 2021

O embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira anunciou esta terça-feira que o país vai ser a capital da cultura portuguesa no ano 2021.

“É um momento único de termos todas as dimensões da cultura nacional em todo o território francês, assim como os franceses também estarão em Portugal. Vai-se mostrar o que temos no cinema, no teatro, nas exposições, mas também no domínio científico e até no campo gastronómico e na nossa arte de viver”, disse o embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, em declarações à agência Lusa.

O embaixador comunicou também a participação de Portugal como país convidado no Festival de História da Arte de Fontainebleau, em 2021.