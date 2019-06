Adepto inglês entra no Dragão sem pagar e aconselha a "trancar as portas"

Kurt Simmons, adepto inglês, visitou o estádio do Dragão e fez questão de partilhar o momento nas redes sociais. Esta poderia ser uma visita normal se o adepto não tivesse encontrado a porta aberta e aproveitado para tirar fotografias no relvado sem pagar por isso.

O episódio foi relatado pelo próprio no Twiiter, onde deixou um conselho ao clube azul e branco.

"O F.C. Porto devia aprender a trancar as portas do estádio, não devia?", lê-se nas legendas das imagens partilhadas, onde Kurt Simmons surge no relvado onde no último domingo se disputou a final da Liga das Nações.